Boetes van 250 euro voor automobilisten in Best in Oirschot die hun ruiten niet goed ijsvrij hadden gemaakt

De burgemees­ter die na vijf jaar tijd nog steeds een relatief onbekende is in zijn eigen stad: ‘Hij ként het dna van de Tilburger’

TILBURG - Een allemansvriend als Johan Stekelenburg is hij zeker niet. En hij is ook niet degene die Tilburg met veel bouwplannen opstuwt in de vaart der volkeren, zoals zijn voorganger Peter Noordanus. Nee, Theo Weterings, wiens eerste termijn als burgemeester er bijna op zit, is niet iemand van de grote gebaren. Een profiel van een bestuurder met weinig charisma, maar die niet terugdeinst voor grote maatregelen.

10 december