BoerBurgerBeweging bestormt Brabant

Alleen Oekraïense kinderen op deze Tilburgse school: ‘Zijn heel veerkrach­tig, ongeacht wat ze mee hebben gemaakt’

TILBURG - Een school met alleen Oekraïense kinderen in Tilburg wil kinderen van vluchtelingen en statushouders een veilige plek bieden. Maar ook leren, zeker taal staat centraal. ,,We geven alleen in het Nederlands les”, zegt Mirela Delic, locatieleider.