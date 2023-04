Boer, wetenschapper en bestuurder over glyfosaat: ‘Te veel zwart-wit discussie over gele velden’

Geen 125.000 euro? Dan geen promotie: de titel verliest bij Volley Tilburg toch wat glans

Alle drie dachten ze nog even terug aan 2015. Erik Kwantes, Martijn Musters en Tim Swaan volleybalden toen bij Triade en grepen op de laatste speeldag nét naast de titel. Vorige week liep het onder de vlag van Volley Tilburg wel goed af. De ploeg werd kampioen in de topdivisie B, maar promoveert niet vanwege geld dat daarmee gemoeid is.