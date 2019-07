Boeijend Huys failliet: zorg kwetsbare cliënten gaat vooralsnog door

Doorbraak in Tilburgse friettent­zaak: jongen (15) van bed gelicht

11:34 TILBURG - De politie heeft eindelijk een doorbraak geforceerd in de zoektocht naar de overvallers van Het Paletplein in Tilburg. De snackbar werd 24 maart jongstleden door twee personen overvallen. Een van hen is woensdagochtend opgepakt: het gaat om een 15-jarige Tilburger.