Boegbeeld van hiv-zorg zwaait af: ‘Taboe bestaat nog steeds, omdat ziekte te maken heeft met seks’

Tilburg legt komst nieuwe magazijnen flitsbezor­gers voorlopig stil: ‘We hebben er nu geen grip op’

TILBURG - Er komen voorlopig geen nieuwe dark stores bij in Tilburg. Dat zijn magazijnen van waaruit koeriers razendsnel boodschappen bezorgen. Later dit jaar wordt duidelijk of, waar en hoe ze welkom zijn. De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met een tijdelijke stop.

12 maart