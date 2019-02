Blowende buitenlander weer welkom in Tilburgse coffeeshops

Guus Meeuwis verslaat Borsato en Waylon en wordt beste zanger van het jaar

6:18 TILBURG - Tilburger Guus Meeuwis is de beste zanger van Nederland en Maan mag zich de beste zangeres van ons land noemen. De twee artiesten kregen de publieksprijzen donderdagavond tijdens de uitreiking van de 100% NL Awards show in The Box in Amsterdam.