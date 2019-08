‘Bloody hell’, dit is die nieuwe pastoor van Reusel

'Tao van de T’. Stadsdich­ter Anton Dautzen­berg wil kunstkli­maat in Tilburg opschudden

10:35 TILBURG- Bij zijn aantreden als stadsdichter van Tilburg heeft A.H.J. (Anton) Dautzenberg zijn plannen uit de doeken gedaan. Dat deed hij bij boekenmarkt Boeken rond het Paleis. De kapstok is ‘de Tao van de T'. Die letter is het beeldmerk van de stad. ,,Het is een zoektocht die niet alleen moet leiden tot spannende gedichten, tot discussie, maar ook tot een manifest waarmee ik het Tilburgs literatuur- en kunstklimaat wil vernieuwen en verbeteren.”