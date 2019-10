Bloedprikkers nog steeds actief: neparts sloeg gisteravond toe bij vrouw (65) in Goirle

Pas op vrijdagochtend las de vrouw in de krant over de praktijken van de bloedprikbende die in Eindhoven en Utrecht toesloeg. Daarop seinde ze de politie in.

Niet in Dongen

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat er begin dit jaar ook al zulke nepbloedprikkers actief zouden zijn geweest in Dongen. In de politiedossiers is daar echter niets van terug te vinden, zegt woordvoerder Rob Luijten. Wel deden in januari mensen zich voor als thuiszorgmedewerkers, die moesten inspecteren of het huis goed was schoongemaakt. Zij maakten in elk geval één slachtoffer in Dongen.