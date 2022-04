Blijvend hersenletsel voor 24-jarige man na zware mishandeling op Korvelplein in Tilburg

TILBURG - Een 24-jarige man heeft blijvend hersenletsel overgehouden aan een zware mishandeling in Tilburg. In september vorig jaar werd hij flink toegetakeld op het Korvelplein.

De man ging op 25 september met vrienden naar een voetbalwedstrijd van Willem II. Na de wedstrijd fietste hij met twee vrienden naar de stad om de overwinning op PSV te vieren. Op het Korvelplein wordt het groepje aangesproken door een stel jongemannen. In eerste instantie negeren ze het, maar als er nog een keer iets wordt gezegd, fietst de man er toch naar toe. Een dag later wordt hij wakker in het ziekenhuis, zonder zich te herinneren wat er precies is gebeurd. De man heeft vijf hechtingen in zijn achterhoofd, een gekneusde kaak en blijvend hersenletsel.

Hoofdpijn en duizeligheid

In de uitzending van Bureau Brabant van afgelopen maandag zei het slachtoffer nog altijd last te hebben van hoofdpijn bij stress en duizeligheid bij inspanning. Ook kan hij zich niet lang concentreren. De man heeft last van veel onzekerheid en wantrouwen naar andere mensen. Ook zegt hij PTSS te hebben opgelopen, dat wordt getriggerd bij het horen van de sirene van een ambulance en bij het zien van de plek waar de mishandeling gebeurde.

Tatoeage

De politie is nog op zoek naar de daders van de mishandeling. Het zou gaan om een groepje van drie tot vijf personen. Eén van de aanknopingspunten bij het onderzoek van de politie is dat het slachtoffer, toen hij even bij bewustzijn was, een van de daders hoorde zeggen ‘niet doen, hij is ook voor Willem II’. De man die die uitspraak deed, had een tatoeage op zijn rug van een finalebeker van Ajax-Willem II.



