Blauwe zone verdeelt buren in de Kerkstraat te Goirle

Anoniem je zorgen delen in ‘wenshuisje’ op Tilburgse basisscho­len: ‘Het is belangrijk dat je je pijn kwijt kunt’

TILBURG - Wensen, dromen en zorgen delen in een ‘wenshuisje’; op drie basisscholen in Tilburg testen ze dit systeem waarbij kinderen anoniem met de vertrouwenspersoon van hun school corresponderen via briefjes. Bedenker Zana Heystek: ,,De huisjes vervangen het praten met de vertrouwenspersoon niet, maar zijn een extra hulpmiddel voor kinderen.”

18 januari