Blauw Hart als compliment voor wijkagent Cor, ‘Door de wol geverfd en sociaal hart’

Wijkagent Cor en Jeroen hebben al jaren een speciale band. Die ontstond toen Van der Waaij in Tilburg kwam wonen en te maken kreeg met overlast in zijn straat. Vol bewondering zag hij hoe de wijkagent de situatie op een gemoedelijke manier oploste. ,,Cor is door de wol geverfd en heeft een sociaal hart”, zegt Van der Waaij. ,,Hij weet hoe je met mensen om moet gaan.”

Nadat Van der Waaij en Van Uden van elkaar leerden dat ze allebei bij de Geneeskundige Dienst van Defensie hebben gediend, ontstond er een blijvend contact. Van der Waaij, vrijwilliger bij de Stichting Veteranen Hart van Brabant: ,,Ik woon vlakbij het bureau en ga wel eens op de koffie bij Cor. Hoewel de politie het hartstikke druk heeft, maakt Cor altijd even tijd voor me. En als er in de buurt iets speelt helpen we elkaar.”

Niet vanzelfsprekend

Volgens Van der Waaij beseffen veel mensen niet hoe moeilijk het werk van de wijkagenten is. ,,Zeker de afgelopen twee jaar hebben agenten veel over zich heen gekregen, met de coronamaatregelen en lockdowns. Van scheldwoorden en spuug tot zelfs stenen, tijdens de coronarellen in 2020.” Onlangs ontdekte Van der Waaij dat burgers via de stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) een compliment kunnen aanvragen voor hun wijkagent. Zo mocht de Tilburger donderdag de dankbare agent van wijkteam Centrum verrassen met het speldje, een oorkonde en bos bloemen. ,,Hij verdient die erkenning, want wat wijkagenten allemaal doen is niet vanzelfsprekend.”