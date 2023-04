Blauw-geel feest der herkenning: expo over 75 jaar Audacia. ‘Mooi dat al deze spullen bewaard zijn’

Laatste thuiswed­strijd Trappers dit seizoen? ‘Zo is onze mindset he-le-maal niet’

Het zou de laatste thuiswedstrijd van Trappers kunnen zijn vrijdagavond. Nadat de Tilburgse ijshockeyers dinsdag in Zuid-Duitsland met 4-3 verloren van Starbulls Rosenheim, is minstens één zege in de volgende twee duels nodig om dat te voorkomen.