Bizarre ontknoping: goal zonder te scoren voor Toekomstteam Trappers

Het Toekomstteam van Tilburg Trappers heeft op bijzondere wijze de finale van de play-offs in de eredivisie bereikt. Het beslissingsduel in en tegen Groningen werd in de slotfase pas beslist, mede door een doelpunt zonder te scoren...

Zonder de geschorste Levi Houkes (hij kreeg een matchpenalty in de vorige wedstrijd) hield het Toekomstteam van Trappers in de eerste periode gelijke tred met de thuisploeg. Er werd niet gescoord. Vervelend voor de Tilburgers: de schaats van Diego Kleijssen was gebroken en bleek niet te repareren; de ploeg moest zonder de verdediger verder.

In het begin van de tweede periode wisten de Tilburgers als eerste een gaatje te vinden. Het was Donny Belkom die raak schoot: 0-1. Met die stand gingen de ploegen de derde periode in.

Bijzonder

Goalie Jowin Ansems hield zijn doel zonder grote problemen schoon en in de slotfase kreeg het duel een bijzondere ontknoping. Met nog krap twee minuten op de klok ruilde de coach van Groningen zijn goalie in voor een extra veldspeler. Toen een speler van de Tilburgse ploeg met de puck op het lege doeltje af dreigde te gaan, werd hij rond de middencirkel getorpedeerd. Normaal gesproken volgt dan een penaltyshot, maar de regels bepalen dat er automatisch een doelpunt wordt toegekend als een dergelijke situatie zich in de laatste twee minuten van de wedstrijd voordoet: 0-2 voor Toekomstteam Trappers dus en de voortijdige beslissing. Donny Belkom, op wie de overtreding werd gemaakt, kreeg zonder te scoren de treffer op zijn naam.

Trappers-coach Dennis ten Bokkel was bekend met de regel, zei hij na afloop. ,,Maar bij de arbiters was er wat onduidelijkheid. De ene wilde ons een penaltyshot laten nemen, maar hij werd overruled door de ander.” In de slotseconden van de wedstrijd bepaalde Damian Leppers de eindstand - enigszins geflatteerd - op 0-3.

Vorig jaar

Vorig jaar wist de ploeg van coach Dennis ten Bokkel ook - verrassend - de finale van de play-offs te bereiken. Toen was Amserdam Tijgers de tegenstander en wisten de Tilburgers na enkele bloedstollende krachtmetingen de titel te pakken.

Ten Bokkel was na afloop in Groningen zeer tevreden. ,,Het was weer een zware wedstrijd met wat dubieuze beslissingen van de arbitrage, maar ik denk dat we het wel verdienden om te winnen. Een groot compliment voor de vier verdedigers die overbleven na het wegvallen van Diego door zijn kapotte schaats.”

Thuisvoordeel

De coach van het Toekomstteam had niet verwacht dat Eindhoven Kemphanen de tegenstander zou worden in de finale. Die ploeg schakelde verrassend Amsterdam Tijgers uit, dat in de reguliere competitie de sterkste was. ,,Het worden pittige derby's met Kemphanen, dat was tijdens de competitie ook zo. Mooi dat wij thuisvoordeel hebben.”

Halve finale play-offs eredivisie (best-of-three), derde duel: Gijs Groningen - Toekomstteam Trappers 0-3. Andere halve finale, derde duel: Amsterdam Tijgers - Eindhoven Kemphanen 1-3.

Finale play-offs eredivisie, best-of-three: Toekomstteam Trappers - Eindhoven Kemphanen.