Bij de bouw van deze woning in 1780 werd al nagedacht over isolatie: ‘Van koude winters merken we weinig’

IN MEMORIAM Dick Witte (71), de man achter Festival Mundial, Farce Theater en Zuiver Nylon, na week coma overleden

OISTERWIJK - ‘Tot in Jeruzalem worden er kaarsjes voor me aangestoken vandaag’, facebookte Dick Witte op 9 september vanaf zijn kamer in het ziekenhuis. ‘Ik ben heel ontroerd door al die steun. Om twaalf uur beginnen ze aan de klus. Ze nemen er de tijd voor, zei de chirurg, want alles is verkleefd. En ik maar slapen.’

20 september