Bij Brabantse Delta is Tilburger duurder uit dan bij De Dommel: lasten van waterschappen verschillen flink

Recordaan­tal bezoekers voor de Efteling, wat betekent dat voor het park? ‘Tien jaar stilstaan? Dat nooit’

KAATSHEUVEL - Nog nooit trok de Efteling zoveel bezoekers als vorig jaar. Maar die 5,43 miljoen mensen zagen vooral veel bouwhekken. Het is investeren in de toekomst, zegt directeur Fons Jurgens. Maar hoe ziet die er precies uit? ,,De grote uitbreiding is nog altijd geen zekerheid.”