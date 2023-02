Bierfestival in Kaatsheuvel met twaalf brouwers uit de regio

KAATSHEUVEL - Vier bierliefhebbers organiseren zaterdag 17 juni een bierfestival bij evenementenlocatie De Eendragt in Kaatsheuvel. Op z'n Brabants heet het festival waar vooral lokale en regionale brouwers zichzelf zullen presenteren.

Op het festival zijn in totaal twaalf brouwerijen aanwezig, waar onder Sint Crispijn uit Waalwijk, 't Roesje uit Drunen, Moers Genot uit De Moer en Frontaal uit Breda.

Proeverij

Quote Normaal koop je een biertje in de winkel, maar dan ken je het verhaal er niet achter. Op zo'n festival ontmoet je de brouwers zelf. Thijs Dingemans, organisator bierfestijn Het bierfestival wordt georganiseerd door Tilburger Thijs Dingemans, Drunenaar Dennis van den Beukel en Waalwijkers Johan en Anita Pieterse. Dingemans en Van den Beukel brouwen zelf ook bier en Anita Pieterse verzorgt bierproeverijen. Dingemans: ,,We hebben allemaal een passie voor speciaalbier en bezoeken vaak een festival. Wijnproeverijen zie je overal, bierproeverijen kom je minder vaak tegen, vandaar dat het begon te kriebelen.”

Dingemans is zelf dol op proeverijen. ,,Normaal koop je een biertje in de winkel, maar dan ken je het verhaal er niet achter. Op zo'n festival ontmoet je de brouwers die je vertellen over hun passie.”

Vrij entree

De entree op het bierfestival is vrij. ,,Je koopt alleen een proefglas dat je aan het einde mee naar huis neemt. En de biertjes die je wilt proeven, reken je uiteraard ook af. We zorgen ook dat er foodtrucks zijn. Het moet vooral een gezellige middag worden waar iedereen welkom is. Ook als je geen bier drinkt.”

Dingemans rekent op een goede opkomst. ,,We merken om ons heen dat speciaalbier leeft. Er is veel interesse voor. We rekenen op zeker 500 bezoekers.”