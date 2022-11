Bieb Wagnerplein heeft nu ook Dementheek: ‘Speciale boeken en spellen voor dementerende’

TILBURG - In de bibliotheek op het Wagnerplein in Tilburg is woensdag een Dementheek geopend. Hier kunnen mensen met dementie en hun naasten informatie inwinnen. Ook zijn er speciale spellen te vinden.

,,Een Dementheek is een onderdeel van een groter geheel”, zegt Otto Janssen, specialist collectie Dementheek. ,,Als openbare bibliotheek, maar zeker als hele organisatie Bibliotheek Midden-Brabant werken we veel samen met verschillende organisaties. Vanuit deze samenwerking proberen we concepten te ontwikkelen, zoals nu in de vorm van de Dementheek.”

De organisaties waar de bieb mee samenwerkt zijn onder anderen Thebe Thuiszorg en ContourdeTwern. ,,Zij komen achter de voordeur en signaleren een situatie van iemand die dingen vergeet.” De bieb neemt met de Dementheek de rol van (onder andere) informatiebron op zich.

Janssen geeft aan dat dit soort concepten in de huidige tijd belangrijk zijn omdat mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen. ,,Vroeger kwamen dementerenden vaak in een instelling terecht en hier was de nodige informatie beschikbaar, maar deze hebben mensen thuis niet.”

De collectie

Concreet is de Dementheek een collectie met materialen voor verschillende groepen die te maken hebben met (een vorm van) dementie. ,,Een deel, zoals bijvoorbeeld spellen, kan gebruikt worden door de dementerende zelf, maar er is ook informatie beschikbaar en literatuur speciaal voor deze groep”, geeft Janssen aan. Dit kan eraan bijdragen dat de persoon niet verder achteruit gaat.

Daarnaast is er informatie voor mantelzorgers en anderen. ,,Zo hebben we bijvoorbeeld speciale boeken voor kleinkinderen zodat zij kunnen begrijpen wat er met opa of oma aan de hand is.” Er wordt ook aandacht besteed aan jong dementerenden. Deze groep mensen heeft soms (jonge) kinderen en een (relatief) jonge partner. ,,Zelf heeft deze groep vaak nog veel levenskracht en willen ze erop uit en sporten. Een heel andere groep dan de ouderen. Dan kijken we ook weer wat we daarmee kunnen.”

Omgang

Naast informeren moet de Dementheek ook handvatten geven voor de omgang met dementerenden. ,,Het gaat ook om inzichten, dementerende mensen kunnen weleens agressief of bang reageren”, legt Janssen uit. ,,Dat komt doordat zij in een bepaalde situatie niet weten wat ze moeten doen. Ze voelen zich bijvoorbeeld gevangen omdat ze de uitgang niet kunnen vinden of schrikken omdat ze iemand niet herkennen.”

Janssen vertelt dat het in dit soort situaties belangrijk is om rustig te blijven tegen zo iemand. ,,Geef ze gewoon gelijk, de situatie kun je toch niet veranderen. Je kunt wel zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen.”

Andere vestigingen

Momenteel is er ook al een Dementheek in onder meer Goirle, Kaatsheuvel en Waalwijk. De Bibliotheek Midden-Brabant wil uiteindelijk een Dementheek openen in alle vestigingen.