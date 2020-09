Bezoeker doet aangifte tegen medewerker Efteling, en andersom: ‘Ik kon mijn oren niet geloven’

Wandeling op eenzame hoogte boven Tilburg

9:52 TILBURG - Het is een wandelingetje op eenzame hoogte. Maar wat voor een hoogte: sinds half augustus staat bij de Emmapassage in Tilburg een 80 meter hoge, felrode bouwkraan. En dan ga je niet zomaar naar beneden, dus is benen strekken hier boven in de lucht de enige mogelijkheid.