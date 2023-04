Bewoners villapark willen bouw zendmast bij asielzoekerscentrum Oisterwijk verhinderen

indebuurt.nl Plakplaat­je! Hier scoor je gratis een tijdelijke tatoeage van Tilburg

Er is geen betere manier om ‘ik houd van Tilburg’ te zeggen dan die stadsliefde vereeuwigen op je lijf. Vind je dat iets te veel commitment of wil je eerst testen of je klaar bent voor een Tilburgse tattoo? Op 18 april – de 214ste verjaardag van Tilburg – scoor je een tijdelijke tatoeage van de stad.