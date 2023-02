Bewoners Schoorstraat in verweer tegen ‘te kolossaal bouwplan’ bij Vincentius in Udenhout

Interview Het kriebelt weer bij Fred Grim, die na succesja­ren bij RKC en rumoerige periode bij Willem II weer op het veld wil staan

Een jaar thuiszitten is lang, helemaal voor iemand die bezeten is van voetbal. En dat kun je toch wel zeggen van Fred Grim (57), bij RKC zo succesvol, bij Willem II na mindere prestaties aan de kant gezet. Ook als hij als trainer aan het werk is, kijkt hij daarnaast nog ontzettend veel voetbal. En inmiddels is alleen kijken niet meer genoeg, Grim wil weer aan het werk.