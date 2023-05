Bewolkt in Tilburg vanochtend

De Kwestie Even de fiets bij de winkel parkeren, dat moet toch kunnen

Fietsen die fout geparkeerd staan zijn vaak een bron van ergernis. Vooral als ze de doorgang versperren. Maar als je even een boodschap doet, hoef je toch niet helemaal naar een stalling? Wat denkt u van overal, zonder overlast, kunnen parkeren voor 5 euro per maand? Dat is de Kwestie.