Sterrenres­tau­rant Monarh mag voorlopig open blijven: ‘Ernstige twijfels over intrekken vergunning’

BREDA/TILBURG - Monarh hoeft voorlopig nog niet de deuren te sluiten. De rechtbank in Breda heeft besloten dat het sterrenrestaurant open kan blijven zolang er nog geen definitieve uitspraak is over het besluit van de gemeente Tilburg om de vergunning in te trekken.