Best Kept Secret schuwt experiment niet en dwingt tot lastige keuzes in uitgerekte editie

,,Experiment was everywhere”, klinkt een kalme stem door de speakers wanneer KeiyaA op een knop drukt. Ze doelt er niet direct mee op het Best Kept Secret festival, maar toepasselijk is het wel. De muziek die ze met behulp van wat bescheiden apparatuur naast haar ter plekke versnellingen, vertragingen en verstoringen geeft en afwisselt met subtiele zanglijnen, is daar een mooi voorbeeld van.