Besparing van 2 miljoen zit oppositie Goirle dwars: ‘We hoeven geen wedstrijdje bezuinigen te doen’

Zes coalitieakkoorden van dorpen in Brabant had Pernell Criens bestudeerd. ,,En zes keer staan daar zorgen in over geld”, zag de fractievoorzitter van de PvdA in Goirle tijdens de raadvergadering dinsdagavond. ,,Dus zijn ze allemaal voorzichtig met geld. Maar alleen Goirle straalt uit: bezuiniging na bezuiniging, ook over haar eigen graf heen. De andere gemeenten stralen juist uit: we gaan dit doen, samen met onze ondernemers en inwoners. We missen enthousiasme en bezieling.”