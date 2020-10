Bergse politicus Evert Weys werd crisisburgemeester tegen wil en dank: ‘Het was gelijk up and running’

Achteraf gezien was de start van de carrière van Evert Weys (47) niet ideaal. Of tenminste: het duurde maar enkele weken voordat hij van rondkijken en kennismaken in een sneltrein moest stappen. ,,Je moest er gelijk staan. Zo voelde dat wel. Ik wilde graag een verdiepingscursus doen om me goed in te werken op mijn taak om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Met de uitbraak van de coronacrisis was dat plan achterhaald: het was gelijk up and running. En nog."