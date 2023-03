Benefietsavond voor KWF en Kika en daarna de Alpe d'Huez en de Stelvio op

Zuster Veerle gaat met de iconen verder in de geest van zuster Delian

TILBURG - In de geest van zuster Delian de Brouwer, ‘vriendelijk en wijs’, zet zuster Veerle De Belder het iconenatelier in Tilburg voort. ‘Dat plankje is verschrikkelijk hard, hoor. Maar het is ook een spiegel.’