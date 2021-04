Belgische OM eist gevangenisstraffen tegen Tilburgse Willem II-hooligans

Als groep bouwen en wonen is in Tilburg nog een zeldzaam­heid. ‘We worden als lastig ervaren’

10:10 TILBURG - Passende naam voor een groep Tilburgers met een gezamenlijke bouw- en woondroom: Wonen in de Toekomst. Een beetje té passend. Want na zeven jaar is het realiseren van hun gewenste woongemeenschap nog altijd niet in zicht. En dus begint het te knagen: wanneer begint die toekomst dan?