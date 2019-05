Belg rijdt zonder rijbewijs over A58 en geeft valse identiteit op

Schapen­held Stijn Hilgers staat voor nieuwe klus: herder in de Pyreneeën

15:43 TILBURG - Stijn Hilgers, hoofdrolspeler in de veelgeprezen documentaire Schapenheld, pakt zijn stiel als herder weer op. Deze keer niet in Midden-Brabant, maar in de Franse Pyreneeën. Vier maanden lang gaat hij hoog in de bergen schapen hoeden.