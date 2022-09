Beheerder parkeergarage Tilburg mishandeld door man (40) en vrouw (32) die wilden overnachten

Aangehou­den man na schietpar­tij terras Ibiza in Tilburg niet de schutter

BREDA/TILBURG - De 22-jarige Drunenaar die werd aangehouden na de schietpartij op het terras van cocktailbar Ibiza in Tilburg op 12 juni, is niet de schutter. Dat zou zijn broer zijn. Die is nog steeds voortvluchtig.

2 september