Begrip bij supportersclubs over annuleren jubileumfeest Willem II ‘Je zou net die dag degraderen’

Perspec­tief voor wethouder Leon van de Moosdijk en Gerrit Overmans

HILVARENBEEK - Nu HOI Werkt de meerderheid heeft in de gemeenteraad, zijn er mogelijk kansen voor de huidige wethouders Leon van de Moosdijk en Gerrit Overmans. ,,Ze mogen me altijd bellen”, laat Van de Moosdijk desgevraagd weten. Want hoewel hij in zijn eigen woonplaats al heeft laten weten op het pluche te willen, is dat geen gelopen race.

20 maart