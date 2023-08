Beginnend bestuurder rijdt 70 kilometer per uur te hard door Tilburg: ontwijkt net voetganger en tegenligger

Autisme bij Defensie steeds meer geaccep­teerd: ‘We hielden een workshop voor 12 man, er kwamen er 60’

OIRSCHOT - Defensie heeft een stevige draai gemaakt: van een organisatie waar autisme een reden voor afwijzing was naar een omgeving waar dat juist meer dan bespreekbaar is. Dat moest ook, want vermoedelijk is het aantal werknemers met autisme er hoger dan gemiddeld.