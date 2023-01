Beerzenaar bedreigt zijn ex, haar vriend en een politieman: rechters maken zich grote zorgen

Levensge­vaar­lij­ke situatie achter een groen Tilburgs garagedeur­tje: ‘Waterstof­gas gebruiken ze in drugslabs’

TILBURG - Waterstofgasflessen mogen alleen volgens strenge regels worden vervoerd en opgeslagen. Dus ja, de vondst die de politie donderdag in een Tilburgse garagebox deed, was levensgevaarlijk. Daar stonden ruim dertig flessen met het gas, dat ook wordt gebruikt in drugslabs.

