Beelden van bijzondere aanhouding: Tilburgs duo wordt via speciale procedure in de boeien geslagen

Jongen (14) lichtge­wond na steekpar­tij in Tilburg, dader (13) voortvluch­tig

11:51 TILBURG - In Tilburg is een 14-jarige jongen maandag lichtgewond geraakt nadat een 13-jarige jongen hem met een mes stak. Dat gebeurde omstreeks 19.30 uur in het speeltuintje aan de Trouwlaan en De Ruijterstraat. De moeder van het slachtoffer deed aangifte.