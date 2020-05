Beekse Bergen treurt om dood van blinde gorilla M’bewe: ‘Hij was een iconisch dier’

M’bewe is een dier met een bijzonder verhaal, laat verzorger Kris Jansen weten. ,,M’bewe is geboren in de Apenheul en daar opgegroeid met zijn broers en halfbroers. In een groepje van vier mannetjes is hij veertien jaar geleden naar Beekse Bergen gekomen. Hier zijn ze als club, zonder vrouwen erbij, volwassen geworden. Dat is heel goed gegaan, ondanks de tegennatuurlijke situatie.” In het wild leven westelijke laaglandgorilla’s in kleine groepen met één mannetje en een paar vrouwtjes.