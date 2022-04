Basketbalpaal voor kinderen Obrechtstraat moet weg van gemeente, ‘En dat op eerste dag van de vakantie’

Je zult maar een jaar of 10, 11, 12 zijn en in de Obrechtstraat in Tilburg-Noord wonen. Dan kun je kiezen tussen het piepkleine speeltuintje aan de Gombertstraat of het Cruijff-court aan de Van Kalmthoutlaan. Maar dat speeltuintje is er vooral voor de allerkleinsten, terwijl het voetbalveldje meestal bezet wordt door de wat oudere jeugd. Dus moeten de jonge tieners al snel verder van huis om buiten te kunnen spelen.