Ballonnen voor de deur of schoenen in ijs: als winkelier moet je opvallen

Drumband Prins Maurits keert terug op Kaatsheu­vels Pleinfesti­val: ‘Een eerbetoon aan de band’

KAATSHEUVEL - Drumband Prins Maurits stond in de jaren 80 aan de wieg van het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Bij het 40-jarig bestaan van het festival keert de drumband voor mensen met een beperking terug. Zaterdag 13 mei is de tent twee uur voor hen.