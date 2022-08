Auto’s en tv’s slopen doen ze in het Wonderland van Oisterwijk niet meer

Tilburgse TOP week zit bommetje­vol: er staan zelfs studenten op de wachtlijst voor de introweek

TILBURG - De introductieweek voor studenten in Tilburg, de TOP week, is dit jaar uitverkocht. Doordat de maximale capaciteit van de Koepelhal en de Wagenmakerij is bereikt, kunnen er zich niet meer studenten inschrijven en is er een wachtlijst.

19 augustus