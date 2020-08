Automobiliste vliegt uit de bocht en eindigt in tuin in Moergestel

Postbezor­ger op onbewaakt moment beroofd van auto vlák achter politiebu­reau Tilburg: agent ziet alles gebeuren

21:59 TILBURG - Een postbezorger is maandagmiddag beroofd van zijn auto vlak achter het politiebureau in het centrum van Tilburg. Even later crashte de autodief op de Langestraat.