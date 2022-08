Automobilist zwaargewond bij botsing tegen boom in Tilburg, enorme ravage op de weg

Breakdance een sport? ‘Dan moet ik altijd even slikken, het is zo uniek, je kunt het niet in een hokje plaatsen’

In de serie kleine sporten kwamen onder meer minigolf, lacrosse en windhondenrennen aan bod. Dit keer nemen we breakdance onder de loep. Tilburger Menno van Gorp is (33) is drievoudig wereldkampioen en hoopt in 2024 goud te halen op de Olympische Spelen.

26 augustus