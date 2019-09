Automobilist overleden na botsing tegen boom in Tilburg

VIDEO In Tilburg: na Bach geeft Jan-Wil­lem Rozenboom nu een ‘college’ over Schubert

25 september TILBURG - Jan-Willem Rozenboom is de pianist van Guus Meeuwis, maar hij is ook een geschoold klassiek musicus. Bij Theaters Tilburg is vrijdag de première van zijn muzikale theatercollege over Franz Schubert. Hij speelt dansen, liederen en impromptu’s en vertelt over het werk en leven van de Oostenrijkse componist.