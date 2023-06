Autobrand op parkeerplaats Albert Heijn in Kaatsheuvel

Burgemees­ter kan onrust rond coffeeshop Ber­kel-En­schot niet wegnemen, ondernemer nu aan zet

BERKEL-ENSCHOT - Burgemeester Weterings ziet op dit moment geen rol voor de gemeente als het gaat over de overeenkomst tussen eigenaar en huurder van het beoogde pand voor een coffeeshop in Berkel-Enschot. De ondernemer die de coffeeshop wil starten is eerst aan zet.