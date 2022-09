Auto vliegt in brand op N261 bij Tilburg, bestuurder kan op tijd ontsnappen

Paardenman Hans uit Tilburg bleef met Petra over in B&B Vol Liefde, en zo gaat het na de opnames

DÉGAGNAC - Sommige kijkers vonden hem een arrogante hork, het merendeel zag juist de leuke kant van Hans Vroom (59). De zoektocht naar liefde voor de Tilburgse eigenaar van een bed and breakfast en manege in het Franse Dégagnac bleef absoluut niet onopgemerkt in tv-programma B&B Vol Liefde. Kijkers zagen hem achterblijven met Petra. Een klein half jaar later blikt hij terug op zijn liefdesavontuur.

