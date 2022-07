Auto vliegt in brand bij dodelijk ongeval bij Berkel-Enschot, N65 richting Den Bosch dicht

Oekraïense vluchte­ling in Tilburgse opvang wil zo snel mogelijk aan de slag: ‘Ik wil me volwaardig inwoner voelen’

TILBURG - ,,Ze willen werken en Nederlands of Engels leren”, zegt Frans van Blitterswijk. Hij is de spin in het web in de Schans in Tilburg waar honderd vluchtelingen uit Oekraïne verblijven en geeft een kijkje achter de voordeur van de opvang.

15 juli