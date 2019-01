Auto slaat over de kop in Rijen

Inval in woning Oisterwijk na vuurwapen­han­del op internet: vier arresta­ties

20:48 OISTERWIJK - In een woning in Oisterwijk is dinsdagochtend de politie binnengevallen omdat de bewoner online in vuurwapens zou handelen. Er werden onder andere wapens, munitie en verdovende middelen aangetroffen.