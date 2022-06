Auto raakt in de slip en belandt in sloot in Dongen, jongeman in ziekenhuis

Na de deelscoo­ter maakt ook de elektri­sche deelfiets zijn entree in Tilburg: voorlopig maximaal 250 stuks

TILBURG - Met een elektrische deelfiets door Tilburg rijden? Vanaf komend najaar wordt dat mogelijk omdat zowel het al bekende Go Sharing als nieuwkomer Ridedott e-bikes mogen gaan aanbieden in de stad. Go Sharing krijgt wel concurrentie van scooteraanbieder felyx.

