Auto met lekkend dak? Mark zit met brede glimlach achter stuur van zijn Land Rover

Brits schrijvers­duo Nicci French signeert nieuwste boek in Tilburgse boekhandel

TILBURG - Op promotietour voor hun nieuwe boek ‘De Gunst’ deed het wereldberoemde schrijverspaar Nicci Gerrard en Sean French (Nicci French) zaterdag ook boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg aan. Een buitenkansje voor bewonderaars die een foto of handtekening of boodschap in hun boek wilden.

7 mei