Auto ligt vol illegaal vuurwerk: dozen met honderdduizendklappers gevonden

De auto werd rond 21.00 uur gecontroleerd op een parkeerplaats bij Berkel-Enschot. In de auto lagen vier dozen met honderdduizendklappers. Dat is illegaal vuurwerk van categorie F4, vuurwerk dat uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. F4 is tevens de zwaarste categorie vuurwerk. Er lag ook een doos met onbekend vuurwerk in de auto.