Auto in Dongen op de kop in de sloot terechtgekomen door gladheid

Rutte: Sterkte en beterschap voor met coronavi­rus besmette man

27 februari TILBURG - Minister-president Mark Rutte wenst in een tweet de man die het coronavirus heeft opgelopen alle sterkte en beterschap toe. ,,Mijn grote waardering gaat uit naar de professionals, die hard werken om alles te doen wat nodig is. Het is van belang dat we hun adviezen blijven volgen.” De man ligt in het ETZ in Tilburg.