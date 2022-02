Auto in brand aan Bachlaan in Tilburg, politie onderzoekt brandstichting

Koevoet verstopt in paraplu: is het dan klusmateri­aal of inbrekers­ge­reed­schap? De rechter mag het zeggen

DEN HAAG/TILBURG – Twee vrienden, die op de achterbank van een auto een koevoet in een paraplu hadden gestopt, waren van plan ergens in te breken, of hadden dat al gedaan. Dat is de stellige overtuiging van de gemeente Tilburg, die vindt dat daar genoeg bewijs voor is.

16 februari