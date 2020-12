Auto botst achterop vrachtwagen op A58: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Tilburg denkt aan renteloze lening als extra steunmaat­re­gel voor startende onderne­mers

15 december TILBURG - Startende ondernemers in Tilburg die door de coronacrisis financieel in de problemen dreigen te komen, kunnen binnenkort mogelijk een renteloze lening afsluiten bij de gemeente. Wethouder Berend de Vries (D66) zei maandag tegen de gemeenteraad dat het college momenteel nadenkt over deze en andere lokale steunmaatregelen.